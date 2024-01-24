NASA, uzaylı yaşama ev sahipliği yapacak 85 ötegezegen keşfetti

Yayınlanma: 24.01.2024 - 14:21

Güncelleme: 24.01.2024 - 14:21

Bilim insanları, güneş sisteminin dışında yaşam formlarının var olduğuna yönelik umut taşıyor. Bilinen 5 binden fazla ötegezegen var ancak hangilerinde uzaylı yaşamı var hangilerinde yok şu an için kesin değil. Yeni çalışmada bilim insanları, Dünya benzeri ve yaşamak için doğru koşullara sahip olduğunu düşünülen 85 ötegezegen keşfetti.

UZAYLILAR GERÇEKTEN VAR MI?

Warwick Üniversitesinden Hawthorn liderliğindeki uluslararası iş birliği Monthly Notices Of The Royal Astronomical Society'de (MNRAS) yayınlanan çalışmada araştırmacılar, NASA uydu verilerini inceleyerek, güneş sistemimizin dışında olan 85 ötegezegen daha buldular. NASA'nın Geçiş Halindeki Ötegezegen Araştırma uydusu yani kısaca TESS, tarafından tespit edildi.

Araştırmada yer alan Profesör Daniel Bayliss de "Bu gezegenleri bulmak ve birçoğunun yaşamı sürdürmek için doğru sıcaklık bölgesinde olabileceğini bilmek çok heyecan verici" diyor.

Jüpiter, Satürn ve Neptün'e yakın olan bu ötegezegenlerin boyları Dünya'dan daha büyük. Ancak burada asıl önemli olan kısım bu ötegezegenlerin Dünya gibi onların da, "yaşanabilir bölge" olarak tanımlanan özelliklere sahip olması.

Söylenene göre bu ötegezegenler, yaşamı sürdürebilecek sıcaklığa sahip olmak için yakınındaki yıldızlara potansiyel olarak doğru uzaklıktalar ve bu sayede çok soğuk ya da çok sıcak değiller. Yine de uzaylı yaşamın varlığı için bu bilgiler yeterli değil.

Warwick Üniversitesinde doktora araştırmacısı olan Faith Hawthorn "İlk başta 1,4 milyon yıldızdan oluşan bir örneklemde geçişleri arayan bir algoritma çalıştırdık" diyor.

Bu aşamada halen tespit edilen cisimlerin yüzde yüz ötegezegen olup olmadığının da teyitlenmesi gerekiyor. Konu hakkında çalışma yapan bilim insanları gelecekte daha ayrıntılı gözlemler yapmayı planlıyor.