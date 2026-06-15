God of War Laufey, 2027 yılında çıkabilir

God of War serisine eklenecek yeni bir oyun olarak tanıtılan God of War Laufey, sektörün içinden Nate the Hate’in paylaştığı bilgilere göre 2027 yılının ilk yarısında çıkması hedefleniyor. Amerikalı gazeteci Jason Schreier'ın aldığı duyumlara göreyse oyun 2028 yılına kadar çıkış yapacak.

Stüdyonun diğer God War oyunlarının çıkış tarihlerine bakıldığında; ilk oyun God of War 22 Mart 2005 yılında, God War II, 13 Mart 2007, God War III, 16 Mart 2010, God War : Ascension ise 12 Mart 2013 tarihinde ve en son dördüncü oyun 20 Nisan 2018 tarihinde çıkmıştı.

Bu bağlamda eğer bir aksilik olmazsa, oyunun 2027 yılının mart ya da nisan ayında çıkması oldukça büyük bir ihtimal.