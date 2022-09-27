Gökbilimciler, LAMOST ile çökmemiş nötron yıldızı keşfetti

27 Eylül 2022 Salı, 09:30

Nature Astronomy dergisinde yayınlanan araştırmaya göre, Çinli gökbilimciler ülkenin önde gelen optik teleskoplarından biri olan Büyük Gökyüzü Alanı Çok Nesneli Fiber Spektroskopik Teleskop'u (LAMOST) kullanarak çökmemiş olan ve ışın yaymayan bir nötron yıldızı tespit etti.

Keşif, bulunması zor olan nötron yıldızları ve kara delikler gibi yoğun gök cisimlerinin tespitine yönelik çalışmaları destekledi. Keşif büyük olasılıkla, yıldızların oluşumu ve evrimi ile nötron yıldızları ve kara deliklerin fiziksel özellikleri ve oluşum kuramı ile ilgili daha fazla çalışma yapılmasının önünü açacak.

Çökmeyen ve ışın yaymayan nötron yıldızlarını tespit etmek için bir anahtar gerekli

Nötron yıldızları, devasa yıldızların ömürlerinin sonunda evrim geçirmeleriyle oluşan yoğun gök cisimleri olarak biliniyor. Çökmeyen ve ışın yaymayan nötron yıldızlarını tespit etmek için uygun yol, gökbilimcilerin yoğun gök cisimlerini araştırabilmeleri için gerekli bir anahtar.

Araştırmacılar gökyüzünü araştırmak için LAMOST'u kullanırken, tayfı tek bir yıldızınkinden farklı olan özel bir ikili yıldız sistemi keşfetti. Araştırmacılar analiz ve ölçümlerden sonra, ikili yıldız sistemindeki yoğun gök cisminin, Güneş'in kütlesinin yaklaşık 1,2 katı bir nötron yıldızı olduğu görüşünde. Daha sonra yapılan radyo gözlemleri, nötron yıldızından ne darbeli ne de kalıcı emisyonun tespit edildiğini gösterdi, bu da şu anda çökmediğini ve darbe göndermediğini gösteriyor. Araştırma ekibi bu yöntemi nötron yıldızları ve kara delikler gibi daha yoğun gök cisimlerini keşfetmek için kullanacak.