Çin üç yeni uyduyu uzaya fırlattı
Üç uydu taşıyan Uzun Yürüyüş-6 roketi Çin'in kuzeyinde yer alan Shanxi eyaletindeki Taiyuan Uydu Fırlatma Merkezi'nden uzaya gönderiliyor.
Çin'in kuzeyinde yer alan Shanxi eyaletindeki Taiyuan Uydu Fırlatma Merkezi'nden Beijing saatiyle 07.50'de (TSİ 02.50) fırlatılan roket, Shiyan-16A, Shiyan-16B ve Shiyan-17 uydularını önceden belirlenmiş yörüngeye götürdü.
440'ıncı uçuş misyonu
Shiyan, Çincede "deney" anlamına geliyor. Shiyan uydu üçlüsü; arazi taramaları, kentsel planlama ve afet önleme ve hafifletmeye yönelik veri sağlamakta kullanılacak.
Fırlatma merkezinden yapılan açıklamada, bunun Uzun Yürüyüş roket serisinin 440. uçuş misyonu olduğu belirtildi.
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