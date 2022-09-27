Çin üç yeni uyduyu uzaya fırlattı

27 Eylül 2022 Salı, 09:13

Çin'in kuzeyinde yer alan Shanxi eyaletindeki Taiyuan Uydu Fırlatma Merkezi'nden Beijing saatiyle 07.50'de (TSİ 02.50) fırlatılan roket, Shiyan-16A, Shiyan-16B ve Shiyan-17 uydularını önceden belirlenmiş yörüngeye götürdü.

440'ıncı uçuş misyonu

Shiyan, Çincede "deney" anlamına geliyor. Shiyan uydu üçlüsü; arazi taramaları, kentsel planlama ve afet önleme ve hafifletmeye yönelik veri sağlamakta kullanılacak.

Fırlatma merkezinden yapılan açıklamada, bunun Uzun Yürüyüş roket serisinin 440. uçuş misyonu olduğu belirtildi.