Bilimden mucizevi keşif: Hastalıkların temel nedeni bulundu

Teknolojinin gelişmesiyle bilim alanında da çalışmalar çığır açacak seviyeye geldi. Özellikle insan sağlığı konusunda araştırmalarını sürdüren bilim insanları, hastalıkların temel nedenini keşfetti...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.03.2024 - 12:46
Bilimden mucizevi keşif: Hastalıkların temel nedeni bulundu
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Kovid-19 salgını ve eski hastalıkların yeniden ortaya çıkması gibi olaylar sayesinde , insanların karşılaşabileceği zararların sonu yokmuş gibi görünebilir. Ancak, ABD'de yapılan bir araştırmada hastalıkların temel nedeni keşfedildi...

DÜNYANIN GENEL HASTALIK YÜKÜ DEĞİŞİYOR

Bilimsel çalışma, ABD merkezli Sağlık Ölçümleri ve Değerlendirme Enstitüsü (IHME) liderliğindeki yüzlerce araştırmacı tarafından gerçekleştirildi. Felç, migren ve demans gibi sinir sistemini etkileyen durumların sağlık bozukluklarının önde gelen nedeni olduğunu doğruladı. Felçlerin Dünya Sağlık Örgütü tarafından kardiyovaskülerden nörolojik olarak yeniden sınıflandırılmasının ardından ilk kez kalp hastalığını geride bıraktı.

Sonuçlar, 2021'de 3,4 milyardan fazla insanın, yani dünya nüfusunun yüzde 43'ünün nörolojik bir rahatsızlık yaşadığını ortaya çıkardı. Uzmanlar, daha önce düşündükleri rakamların çok üzerinde çıkan sonuçlar karşısında şaşkına döndü. Nörolojik rahatsızlıklar son otuz yılda yüzde 59 arttı. Artış, yaşlanan ve artan nüfusumuza bağlanabilir.

SİNİR SİSTEMİ HASTALIKLARIN NEDENİ

1990 ile 2021 yılları arasında araştırmacılar, 204 ülke ve bölgede 37 farklı nörolojik durumun sağlık sorunları, engellilik ve erken ölüm üzerinde nasıl bir etkisi olduğunu analiz etti. Veriler kullanılarak, farklı koşullar nedeniyle sağlıklı yaşamın kaç yılının kaybedildiği hesaplandı ve uzmanlar bu sayıya engelliliğe uyarlanmış yaşam yılları (DALY) adını verdi.

2021 yılında dünya çapında 443 milyondan fazla DALY sinir sistemi bozuklukları nedeniyle kaybedildi. Bu rakam 1990'a göre yüzde 18 arttı. Ancak rakam yaşa ve nüfus büyüklüğüne göre ayarlandığında DALY'ler ve ölümler üçte bir oranında düştü. İnme, 160 milyon yıllık sağlıklı yaşam kaybı anlamına geldiği için en kötü nörolojik durum olarak ortaya çıktı.


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