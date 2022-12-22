Google, 2021 yılında 15 milyar litreden fazla su kullandı
Google'ın çevresel sebeplerle attığı adımların yanında veri merkezleri için geçen yıl 15 milyar litreden fazla su tükettiği ortaya çıktı.
Teknoloji şirketlerinin veri merkezlerinde milyarlarca litre su harcanıyor. Google da geçen yıl 15 milyar litrenin üzerinde su tüketti. Yoğun çalışan veri merkezlerinin soğutulması için gereken su, her yıl önemli oranda suyun heba olmasına neden oluyor. Google tesislerinin soğutulması için sıvı soğutmaya başvuruyor bu da su tüketimini artırıyor.
GOOGLE'IN BU KULLANIMI GAZETENİN TALEBİYLE ORTAYA ÇIKTI
Teknoloji şirketlerinin fazla enerji tükettiklerini biliyoruz ancak diğer bir yandan ABD'de bir gazetenin soruşturmasıyla Google'ın tükettiği su miktarı ortaya çıktı.
Bölge yönetimi ve Google arasında yaşanan sorunun akabinde söz konusu medya kuruluşu talebine 1 yıl karşılık bulamayınca işi mahkemeye taşıdı, bu sayede cevap bulan kuruluş, Google'ın inanılmaz oranda harcadığı su miktarını ortaya çıkartmış oluyor.
15 milyar litre suyun deniz suyu dışında temiz su /içme suyu kullanım oranı olduğu söyleniyor. Google bunun yanında bazı durumlarda deniz suyu da kullanıyor.
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