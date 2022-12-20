Google okunamayan doktor yazılarına çözüm getiriyor
Google, düzenlediği etkinlikte Google Lens'e çok yakında "doktor el yazısını okuma" özelliğinin geleceği açıklandı.
Uzun yıllardır internette ve arkadaş ortamları en çok esprisi yapılan doktor el yazısı, ülkemizde o kadar kalıplaştı ki halk arasında insanlar kötü yazan insanlar için “Doktor el yazısı gibi” ifadesini kullanmaya başladı. Hatta bazı eczacıların bu yazıları okuyamaması nedeniyle ülkemizde barkodlu reçete sistemine bile geçildi. Tabii ki bu okunmayan el yazıları sadece ülkemizde problem değil.
Google ise bugün Hindistan’da düzenlediği etkinlikte bu sorunu tarihe gömecek yeni özelliğini tanıttı. Artık Google Lens ile kimsenin okuyamadığı bu yazılar yapay zeka yardımıyla “deşifre” edilecek (!)
ECZACILARLA GELİŞTİRİLİYOR
Webtekno'nun haberine göre Google Lens, içerdiği pek çok özelliğin yanı sıra basit yazıları da algılayabiliyordu. Hindistan’da düzenlenen Google etkinliğinde ise karmaşık el yazılarını algılayabilen bir yapay zeka modülünün Lens’e entegre edileceği açıklandı. Bu yapay zeka her ne kadar tüm el yazılarını çözmek için geliştirilse de projenin ana amacının doktor el yazılarını ve ilaç isimlerini algılama olduğu belirtildi.
Hindistan’da düzenlenen etkinlikte özelliğin henüz erken test aşamasında olduğu ancak yine de fazlasıyla doğru çalıştığını açıkladılar. Ayrıca özelliğin nasıl çalıştığıyla alakalı kısa bir video da yayınlandı. Şirketin Hindistan CEO’su Ashwini Vaishnaw, etkinlikte bu yapay zekanın geliştirilmesi için eczacılar, doktorlar ve diğer sağlık çalışanlarının yanı sıra el yazısı kötü olan bireylerle de çalıştıklarını açıkladı.
Özelliğin ne zaman kullanıma sunulacağı henüz açıklanmasa da bu tarz yapay zeka destekli yazılımlara en azından ilk etapta çok fazla güvenmemenizi ve ilaç alırken ne olursa olsun doktorunuza ve eczacılara danışmanızı tavsiye ediyoruz.
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