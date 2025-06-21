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Google, Apple'ın iOS 26'sındaki özellikleri tiye aldı

Google, Apple'ın iOS 26'sındaki özellikleri tiye aldı

21.06.2025 07:19:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Google, Apple'ın iOS 26'sındaki özellikleri tiye aldı

Samsung ve Google gibi şirketler zaman zaman Apple'ın tanıttığı özellik ya da ürünleri tiye alan paylaşımlar yapıyor. Google tarafından yeni yapılan bir gönderme iOS 26'daki özelliklere odaklanıyor.

Apple bir süre önce iOS 26'yı duyurdu. Bazı özellikleri de tanıtan Apple özellikle yapay zeka tarafında sunmadıklarıyla daha çok konuşuldu. Burada yeni tanıtlan ve iPhone'lara gelecek bazı özellikler ise uzun bir süredir Android cihazlarda bulunuyor. Google da tam bu noktada Apple'ı tiye alan bir gönderme yaptı. 

iOS 26 GÖNDERMELİ VİDEO

Şirketlerin birbirinden özellikleri apardığını zaten biliyoruz. Yayınlanan yeni klipte Google'ın Pixel cihazlarında bir süredir olan ve iOS 26 ile tanıtılan yeni olarak gösterilen özelliklere değiniliyor.

Bu özellikler, farklı uygulamalarda kullanılmak üzere canlı çeviri, arama sırasında kullanılacak arama yardımı ve bilinmeyen numaralardan gelen aramaları açmadan önce bilgi almayı sağlayan arama filtreleme özelliği.

Bu özellikler her ne kadar iOS 26 ile yeni geliyor olsa da Android işletim sistemine sahip Pixel cihazlarda bir süredir bulunuyor. Videoda da bu vurgulanıyor ve bu özelliklerin en eskisi 2018 yılında gelmiş olduğu belirtiliyor. Özelliklerin biri 2020 bir diğeri ise 2021'de gelmiş.

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