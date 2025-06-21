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Apple'ın ilk katlanabilir ekranlı telefonuna yönelik yeni bilgi

Apple'ın ilk katlanabilir ekranlı telefonuna yönelik yeni bilgi

21.06.2025 07:05:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Apple'ın ilk katlanabilir ekranlı telefonuna yönelik yeni bilgi

Samsung ve Apple özellikle ekran söz konusu olduğu zaman birlikte çalışıyor. Aktarılana göre iPhone'un ilk katlanabilir ekranlı telefonunda Samsung ve Apple birlikte çalışıyor.

Apple'ın çok uzun bir süredir katlanabilir ekranlı bir iPhone üzerinde çalıştığı söyleniyor. Farklı kaynaklardan teyit edilen bu bilgiler bu yeni iPhone'un yakında karşımıza çıkacağını doğruluyor. Hatta ünlü Apple analisti Ming-Chi Kuo'ya göre ilk üretim süreci bu yılın sonunda başlıyor. 

KATLANABİLİR EKRANLI iPHONE 2026 YILINDA TANITILABİLİR

Katlanabilir ekranlı telefonlarıyla öne çıkan Samsung, teknik tarafta ekran üretiminde de bu üstünlüğünü koruyor. İşte tam da bu noktada Apple da katlanabilir ekranlı iPhone'un ekranı için Samsung ile çalışıyor. 

Seri üretimine bu yıl başlanacak telefonun 2026 yılında tanıtılması bekleniyor. 

İki şirketin katlanabilir ekranlı telefonlarda büyük bir sorun olarak bahsedilen katlanma izini çözme odaklı çözümlerinin olduğu ve bunun da katlanabilir iPhone'da kullanılacağı belirtiliyor. 

Kuo'nun yeni raporunda yer alan bilgilere göre Samsung'un ekran tarafı söz konusu cihazlar için 8 milyon adet üretim kapasitesine sahip hattı kurmuş.

İlgili Konular: #iphone #apple #Katlanabilir ekranlı iPhone

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