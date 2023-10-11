Google Apple'dan önce davrandı: Yapay zeka Bard'ı sesli asistanına entegre etti

Yayınlanma: 11.10.2023 - 15:35

Güncelleme: 11.10.2023 - 15:35

Google, son düzenlenen Made by Google etkinliğinde, Bard adlı yapay zeka sohbet robotunu Google Asistan'a entegre ettiğini açıkladı. Apple'da geçtiğimiz haftalarda yapay zekasını sesli asistanı Siri'ye entegre edeceğini açıklamıştı. Anlaşılan Google Apple'dan daha önce davrandı. Google'ın yaptığı bu entegrasyon sayesinde mobil kullanıcılar artık daha bağlamsal ve kişiselleştirilmiş yanıtlar alabilecekler. Google Asistan'a Bard'ın eklenmesi, bu sanal asistanın şimdiye kadar almış olduğu en büyük güncelleme olarak dikkat çekiyor.

Geliştirilmiş Google Asistan, özellikle daha karmaşık görevlerde, örneğin seyahat planlama, e-posta arama, alışveriş listesi oluşturma ve mesaj gönderme gibi alanlarda yardımcı olmayı amaçlıyor. Bu sayede Google Asistan, kullanıcılarına daha kişiselleştirilmiş ve bağlamsal destek sunabilir hale geliyor.

Bard'lı Asistan, daha konuşkan ve bağlamsal bilgilere sahip olacak. Kullanıcılar, metin, ses veya görseller aracılığıyla bu Asistan ile etkileşimde bulunabilecekler. Ayrıca, Google'ın Gmail ve Dokümanlar gibi mevcut uygulamalarıyla entegre olarak bilgileri daha etkili bir şekilde bulmanıza ve özetlemenize yardımcı olacak.

GOOGLE'IN YENİ BARD İLE GÜÇLENMİŞ ASİSTANI HANGİ TELEFONLARA GELECEK?

Google, bu yeni özelliğin henüz erken gelişim aşamalarında olduğunu ve yakın gelecekte ilk test kullanıcıları için sunulacağını belirtiyor. Yeni Asistan özelliği öncelikle Pixel 8 ve Pixel 8 Pro cihazlarına gelecek, ardından Android ve iOS platformlarında da kullanılabilir hale getirilecek. Kullanıcılar ayrıca kişisel gizlilik ayarlarını da seçebilecekler.

Google'ın bu entegrasyonu, Google Asistan'ı daha güçlü ve kişiselleştirilmiş bir yardımcı haline getirmeyi hedefliyor ve bu, diğer akıllı asistanlarla rekabeti artırabilir.