Yapay zeka iş dünyasının her sektörünü değiştirdi: İlanlar yüzde 100 arttı

Yayınlanma: 08.10.2023 - 13:39

Güncelleme: 08.10.2023 - 13:39

Geçen yılın sonlarından itibaren yapay zeka, iş dünyasında büyük bir etki yaratmaya başladı. İnsanların işlerini nasıl etkileyeceği, işten çıkarmalara yol açıp açmayacağı gibi sorular gündeme geldi. Şu an için bu soruların birçoğuna net cevaplar bulunmasa da, yapay zekanın iş gücü piyasasına büyük bir etkisi olduğu şimdiden görülüyor ve bu etki hızla artıyor.

Dünyanın en çok kullanılan iş arama platformlarından olan LinkedIn'den alınan yeni verilere göre, Temmuz 2021 ile Temmuz 2023 arasında dünya genelinde yapay zeka veya üretken yapay zeka ile ilgili iş ilanları iki katından fazla arttı.

Bazı ülkelerde bu artış daha da büyük oldu. Birleşik Krallık'ta bu artış 2,3 kat, Almanya ve Fransa'da ise sırasıyla 2,6 kat ve 2,8 kat olarak kaydedildi.

HER SEKTÖRÜ ETKİLİYOR!

LinkedIn Yetenek Çözümleri Başkan Yardımcısı Olivier Sabella, bu değişimin her sektörde yaşandığını belirtti. Sabella, yapay zeka becerilerine olan talebin çeşitli sektörlerde ve coğrafyalarda arttığını vurguladı. Bu talep, yapay zeka mühendisleri gibi doğrudan yapay zeka geliştirme alanında çalışacak profesyonellerden, yapay zekanın temel bir beceri olarak gerektiği iş ilanlarına kadar geniş bir yelpazeyi kapsıyor.

LinkedIn'in Küresel Yetenek Eğilimleri raporuna göre, yapay zeka veya üretken yapay zeka ile ilgili iş ilanlarına yapılan başvurular, bu tür ilanlara başvurmayanlara kıyasla yüzde 17 daha fazla artış gösterdi.

Dünya genelinde yapılan bir ankete katılan profesyonellerin yüzde 99'u yapay zekayı kullanmaktan heyecan duyduklarını belirtti. Ayrıca, profesyonellerin yüzde 57'si yapay zeka hakkında daha fazla bilgi edinmek istediklerini ifade etti.

LinkedIn'deki kullanıcılar, yapay zeka becerilerini profillerine eklemeye de hızla başladı. Yapay zeka becerilerine sahip olduğunu belirten kullanıcıların sayısı son yıllarda hızla arttı.