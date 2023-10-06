Adobe yapay zeka akımına katılıyor; yeni düzenleme aracı

Yayınlanma: 06.10.2023 - 10:13

Güncelleme: 06.10.2023 - 10:13

Adobe, yapay zeka araçlarını uygulamalarına dahil etmek için önemli çalışmalar yapıyor. Birkaç gün sonra yapılması beklenen Adobe Max etkinliği öncesinde hiç fotoğraf düzenlemeyi bilmeyen kişilere bile destek olacak bir aracı duyurdu.

ADOBE'NİN YENİ YAPAY ZEKA ARACI

Project Stardust olarak adlandırılan yeni nesneye duyarlı düzenleme aracı, fotoğraflardaki nesneleri tek tek tanımlayabiliyor sonrasında da bu tanımlanan nesneler kolaylıkla hareket ettirilebiliyor.

Fotoğraf üzerinde daha hızlı ve kolay bir şekilde düzenleme yapılmasına olanak tanıyan özelliğin tüm detayları gelecek hafta düzenlenecek etkinlikte belli olacak.

Burada kullanılan yeni yapay zeka aracı, Google'ın yeni tanıttığı Pixel 8 ve Pixel 8 Pro'ları için duyurduğu Magic Editor'a da benziyor. Ancak tahmin edelebileceği gibi 'daha gelişmiş'.

Yayınlanan bir video ile gösterilen özellik, seçilen fotoğraflardaki nesneleri kolaylıkla hareket ettirmeye onların yerine başka nesneleri koymaya ve saniyeler içinde düzenleme yapmaya imkan sağlıyor.