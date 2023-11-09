Google arama için yapay desteği Türkiye hariç 120 ülkeye geldi
Google'ın aramalar bölümüne üretken arama deneyimi geldi. Çıkış yaptığı 120 ülkeler arasında Türkiye yer almıyor.
Google yapay zeka destekli özellikler kazanmaya devam ediyor. Bu kapsamda mayıs ayında tanıtılan üretken arama deneyimi kısaca SGE, kullanıma sunuldu. Bu özellik sayesinde kullanıcılar sorularına cevap bulabiliyor ve sohbet eder gibi arama yapabiliyor.
GOOGLE ARAMALAR İÇİN YAPAY ZEKA DESTEKLİ ÖZELLİK
Şirket tarafından yapılan açıklamayla küresel olarak kullanıma açılan özellik, halen tam anlamıyla sunulmuyor. Ön izleme aşamasında olan özellik, sayılı kullanıcı ile kullanılabiliyor.
Bunun yanı sıra yapay zeka desteği kazandırılan aramalar kısmına İspanyolca, Korece, Endonezca ve Portekizce gibi diller eklendi. Arama motoru artık toplamda 7 dilde hizmet vermeye başladı.
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