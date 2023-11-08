Oyun devi ve Google arasındaki büyük dava başladı!

Yayınlanma: 08.11.2023 - 11:02

Güncelleme: 08.11.2023 - 11:02

Amerika merkezli oyun şirketi Epic Games, Google'ın uygulama içi ödemeler için talep ettiği yüzde 30'luk komisyon oranını hedef alarak Google'a karşı bir dava açtı. Bu dava, Kaliforniya Kuzey Bölge Mahkemesi'nde görülmeye başlandı.

Epic Games'in davanın açılış konuşmasını yapan avukatı Gary Bornstein, Google'ın bu komisyon oranlarının dijital ürün ve hizmet fiyatlarını artırdığını, kaliteyi düşürdüğünü ve kullanıcıların seçeneklerini kısıtladığını savundu. Aynı zamanda Bornstein, Google'ı rekabeti baltalamak için "rüşvet ve engelleme" stratejileri izlemekle suçladı.

Google'ı temsil eden avukat Glenn Pomerantz ise şirketin güçlü rakiplerle rekabet ettiğini ve bu nedenle tekel bir durumda olmadığını iddia etti. Pomerantz, Google'ın diğer firmaların benzer hizmetler sunması karşısında adil bir rekabet içinde olduğunu belirtti.

GOOGLE ANDROİD UYGULAMA PAZARINDA TEKEL

Epic Games'in dava dosyasında öne sürdüğü iddialar arasında, Google'ın Android uygulama pazarında yasa dışı bir tekel oluşturduğu, bu sayede komisyonlar yoluyla kazancını artırdığı, ve federal rekabet yasaları ile California eyalet yasalarını ihlal ettiği yer alıyor. Google ise geliştiricilerin müşterilere ulaşabilmek için Google Play Store gibi popüler bir platforma erişim sağladığını ve bu nedenle komisyon talebinin adil olduğunu savunuyor.