Google Fotoğraflar'dan fotoğraflar kalıcı olarak nasıl silinir?

Yayınlanma: 02.11.2023 - 16:13

Güncelleme: 02.11.2023 - 16:13

Google Fotoğraflar artık kullanıcılara sınırsız ücretsiz depolama imkanı sunmuyor. Ancak hala belirli miktarda fotoğrafı depolama imkanı veriyor. Zamanla bu depolama alanı dolabilir ve yeni fotoğraflara yer açmak isteyebilirsiniz. Peki Google Fotoğraflar'dan kalıcı olarak fotoğraflar nasıl silinir?

GOOGLE FOTOĞRAFLAR'DAN KALICI OLARAK FOTOĞRAFLAR NASIL SİLİNİR?

Google Fotoğraflar uygulamasını açın. Telefonunuzdaki uygulama çekmecesinden veya ana ekrandan Google Fotoğraflar uygulamasını bulun ve açın. Silmek istediğiniz fotoğrafa uzun basın. Silmek istediğiniz fotoğrafın üzerine uzun basın. Bu, fotoğrafın seçildiği anlamına gelir. Çöp kutusu simgesine dokunun. Sağ üst köşede bulunan çöp kutusu simgesine dokunun. Silme işlemini onaylayın. Fotoğrafları geri dönüşüm kutusuna taşımak isteyip istemediğinizi onaylayan bir bildirim alırsınız. Silme işlemini onaylamak için "Sil" seçeneğine dokunun. Silinen öğeleri kütüphane bölümünde bulun. Sağ alt köşedeki "Kütüphane" bölümüne gidin. Kalıcı olarak silmek için fotoğrafları seçin. Daha önce sildiğiniz fotoğrafları bulun, hepsini seçin ve altta bulunan "Sil" düğmesine dokunun. Ardından, silmek istediğinizi onaylayın.

Bu adımları izlediğinizde, Google Fotoğraflar'da depoladığınız fotoğrafları kalıcı olarak silebilirsiniz. Bu, depolama alanınızı temizlemenize ve yeni fotoğraflara yer açmanıza yardımcı olabilir. Bu işlemi zaman zaman tekrarlayarak depolama sorunlarından kaçınabilirsiniz.