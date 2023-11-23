Google Bard YouTube videolarını izleyip, analiz ediyor!

Yayınlanma: 23.11.2023 - 13:09

Güncelleme: 23.11.2023 - 13:09

Google Bard için pek çok yeniliği geliştiriyorken, bir yandan da bunları duyuruyor. Daha önce Samsung Galaxy S23 ve S24 modellerinde Asistan'la birleşeceği söylenen Bard'a Türkçe dil desteğinin eklenmesi de söz konusuydu. Yeni gelişmede ise YouTube videolarını izleyebilen ve analiz edebilen Bard, daha akıllı hale getirildi.

GOOGLE'IN SOHBET BOTU BARD İÇİN YENİ GELİŞMELER

Google, Bard için yeni uzantılar duyurmuştu. Bard yeni güncellemeyle Google hizmetlerine bağlanıp kullanıcıya avantaj sağlıyordu. Google yeni ortaya çıkan bilgilerde, YouTube’u içeren Bard uzantısıyla artık YouTube videolarında neler olduğunu anlayabilecek.

Bard, eylül ayındaki güncelleme ile YouTube desteğine kavuşmuştu. Ancak burada sunulan destek sınırlıydı ve videoların içeriğine dair derin bilgiye ulaşmayı sağlamıyordu. Yeni düzenleme ile Bard'a yeni yetenekler eklendi.

Yapay zeka destekli Bard, YouTube videolarının içeriklerini anlayarak kullanıcıya derin bir analiz yapabilecek.

Yapılan açıklamada bir ekran görüntüsüyle özellik örneklendiriliyor:

“Zeytinyağlı kekin nasıl yapıldığına dair bir video arıyorsunuz diyelim. Bard’a bir videodaki tarifte ne kadar yumurta kullanıldığını sorabilirsiniz.”

Google, bu özelliği duyurmuş olsa da hatasız ya da eksiksiz olarak kullanım için daha zamanın olduğunu aktarıyor.