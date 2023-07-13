Google'ın yapay zekâsına Türkçe dil desteği geliyor

Yapay zekâ konusunda ChatGPT'nin sahibi OpenAI'ın en büyük rakibi Google, Bard adlı yapay zekâsına yeni dil seçenekleri ekledi. Ayrıca firma yapay zekânın artık daha akıllı olduğunu da açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.07.2023 - 14:29
Google'ın yapay zekâsına Türkçe dil desteği geliyor
Abone Ol google-news

Google, yapay zekâlı sohbet robotu Bard'a yeni özellikler eklediğini duyurdu. Bard, artık kullanıcıların görüntü içeren istemlere yanıt verebilmesi ve daha gelişmiş bir şekilde konuşabilmesi için güncellendi. Bu özellikler, AB dahil olmak üzere dünya genelinde kullanılabilir hale getirildi.

Kullanıcılar, bir istem girdikten sonra ses simgesini seçerek Bard'ın sözlü yanıtlarını duyabilecekler. Google, sözlü yanıtların 40'tan fazla dilde kullanılabileceğini ve şu anda mevcut olduğunu belirtti. 

Resim eklemenizi sağlayan özellik ise Google'ın Mayıs ayındaki I/O konferansında ilk kez gösterildi. Google, kullanıcıların bu özelliği örneğin iki köpeğin fotoğrafı hakkında komik bir başlık yazmak için kullanabileceklerini önerdi. Şirket, bu özelliğin şu anda yalnızca İngilizce olarak kullanılabildiğini ve yakın zamanda yeni dillere de açılacağını belirtti.

Google, ayrıca Bard'a sabitleme ve yeniden adlandırma, yanıtları paylaşma ve aldığınız yanıtların tonunu ve stilini değiştirme gibi birkaç yeni özellik daha ekledi.

Bu özelliklerin haricinde artık Bard, Türkçe'yi de destekliyor. 


bard google Yapay zeka

İlgili Haberler

Google, 'uçak modu'na yönelik yeni bir çalışma yapıyor

Google, 'uçak modu'na yönelik yeni bir çalışma yapıyor
Instagram'da paylaşılan her şey Google'a aktarılabilecek

Instagram'da paylaşılan her şey Google'a aktarılabilecek
Bloomberg'den 'Elon Musk' iddiası: Faturaları ödemedi, Google Twitter'ı mühürledi

Bloomberg'den 'Elon Musk' iddiası: Faturaları ödemedi, Google Twitter'ı mühürledi

En Çok Okunan Haberler