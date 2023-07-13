Google'ın yapay zekâsına Türkçe dil desteği geliyor

Yayınlanma: 13.07.2023 - 14:29

Güncelleme: 13.07.2023 - 14:29

Google, yapay zekâlı sohbet robotu Bard'a yeni özellikler eklediğini duyurdu. Bard, artık kullanıcıların görüntü içeren istemlere yanıt verebilmesi ve daha gelişmiş bir şekilde konuşabilmesi için güncellendi. Bu özellikler, AB dahil olmak üzere dünya genelinde kullanılabilir hale getirildi.

Kullanıcılar, bir istem girdikten sonra ses simgesini seçerek Bard'ın sözlü yanıtlarını duyabilecekler. Google, sözlü yanıtların 40'tan fazla dilde kullanılabileceğini ve şu anda mevcut olduğunu belirtti.

Resim eklemenizi sağlayan özellik ise Google'ın Mayıs ayındaki I/O konferansında ilk kez gösterildi. Google, kullanıcıların bu özelliği örneğin iki köpeğin fotoğrafı hakkında komik bir başlık yazmak için kullanabileceklerini önerdi. Şirket, bu özelliğin şu anda yalnızca İngilizce olarak kullanılabildiğini ve yakın zamanda yeni dillere de açılacağını belirtti.

Google, ayrıca Bard'a sabitleme ve yeniden adlandırma, yanıtları paylaşma ve aldığınız yanıtların tonunu ve stilini değiştirme gibi birkaç yeni özellik daha ekledi.

Bu özelliklerin haricinde artık Bard, Türkçe'yi de destekliyor.