Google Bard ile geliştirilmiş Asistan'ın hangi telefonlara geleceği açıklandı

Google Apple'dan önce davranarak yapay zekası Bard'ı Android telefonlarda bulunan Asistan'a entegre ettiğini açıklamıştı. Şimdi ise firma bu özelliğin ilk etapta hangi telefonlara geleceğini açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.10.2023 - 11:14
Google Bard ile geliştirilmiş Asistan'ın hangi telefonlara geleceği açıklandı
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Geçtiğimiz hafta Google, Bard ile Asistan'ın birleştirilmesi duyuruldu. Şimdi ise bu özelliğin hangi cihazlara geleceği açıklandı.

Google Bard ile entegre edilmiş Asistan şimdilik Tensor destekli Pixel cihazlara ve Samsung Galaxy S23 ve S24'e gelecek. 

Google, bu yeni Asistan'ı sadece belirli cihazlarla sınırlamak istemiyor. Yakın gelecekte "Android ve iOS mobil cihazlarda" Bard ile Asistan'a erişmek mümkün olacak.

Yapılan bu güncellemeler, kullanıcıların daha fazla kişiselleştirilmiş yardım almasını ve Asistan'ın daha çok soru ve konuya yanıt verme yeteneğini artırmasını hedefliyor. Her kullanıcının ihtiyaçlarına uygun cevaplar sunma amacı taşıyan bu güncellemeler, dijital asistanların gelecekteki rolünü daha da önemli hale getiriyor.


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