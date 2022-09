Google, bir blog yazarına yanlışlıkla 250 bin dolar gönderdi

Teknoloji devi Google, kimlik doğrulama hatası yaparak ağustosta bir çevrimiçi blog yazarına "rastgele" çeyrek milyon dolar gönderdi.

Aynı zamanda Yuga Labs'te güvenlik mühendisi olarak çalışan Sam Curry, parayla ilgili sorusuna teknoloji devinin yanıt vermesinin üç haftadan fazla sürdüğünü açıkladı.

Independent Türkçe'nin aktardığı habere göre; Curry, daha önce bilgisayar korsanlarına yazılımlardaki güvenlik açıklarını bulmaları için ödeme yapan ödüllü hata tespiti programlarına katıldığını fakat bu işle para transferi arasında bir bağlantı olmadığını söyledi.

Güvenlik mühendisi, "Google'ın bana rastgele 249 bin 999 dolar göndermesinin üzerinden üç haftadan biraz fazla zaman geçti ve destek talebim hakkında hâlâ bir dönüş almadım" diye tweet attı ve ödemenin ekran görüntüsünü paylaştı.

"@Google, sizinle iletişime geçmemizin bir yolu var mı? (Geri istemiyorsanız sorun değil...)."

It's been a little over 3 weeks since Google randomly sent me $249,999 and I still haven't heard anything on the support ticket. Is there any way we could get in touch @Google?



(it's OK if you don't want it back...) pic.twitter.com/t6f7v5erli