Google, bir blog yazarına yanlışlıkla 250 bin dolar gönderdi

20 Eylül 2022 Salı, 16:52

Teknoloji devi Google, kimlik doğrulama hatası yaparak ağustosta bir çevrimiçi blog yazarına "rastgele" çeyrek milyon dolar gönderdi.

Aynı zamanda Yuga Labs'te güvenlik mühendisi olarak çalışan Sam Curry, parayla ilgili sorusuna teknoloji devinin yanıt vermesinin üç haftadan fazla sürdüğünü açıkladı.

Independent Türkçe'nin aktardığı habere göre; Curry, daha önce bilgisayar korsanlarına yazılımlardaki güvenlik açıklarını bulmaları için ödeme yapan ödüllü hata tespiti programlarına katıldığını fakat bu işle para transferi arasında bir bağlantı olmadığını söyledi.

"GERİ İSTEMİYORSANIZ SORUN DEĞİL"

Güvenlik mühendisi, "Google'ın bana rastgele 249 bin 999 dolar göndermesinin üzerinden üç haftadan biraz fazla zaman geçti ve destek talebim hakkında hâlâ bir dönüş almadım" diye tweet attı ve ödemenin ekran görüntüsünü paylaştı.

"@Google, sizinle iletişime geçmemizin bir yolu var mı? (Geri istemiyorsanız sorun değil...)."

It's been a little over 3 weeks since Google randomly sent me $249,999 and I still haven't heard anything on the support ticket. Is there any way we could get in touch @Google?



(it's OK if you don't want it back...) pic.twitter.com/t6f7v5erli — Sam Curry (@samwcyo) September 14, 2022

Pazartesi günü The Independent'a konuşan Curry, Google Destek'e ulaşıp tweeti geçen hafta paylaştıktan sonra, şirketin geri ödemeyi planlamak için kendisine e-posta gönderdiğini söyledi.

"Yerel Wells Fargo banka şubesine gittim ve her şeyi açıkladım, sonra da kazara gelen paranın geri gönderilmesine yardım ettiler."

"BİZE HIZLA İLETİLDİĞİ İÇİN MİNNETTARIZ"

Bir Google sözcüsü, sorunun çözüldüğünü The Independent'a doğruladı.

Sözcü, "Ekibimiz yakın zamanda insan hatası sonucu yanlış tarafa ödeme yaptı" dedi.

"Hata, etkilenen kişi tarafından bize hızla iletildiği için minnettarız."

BENZER BİR VAKA DAHA YAŞANMIŞTI

Geçen hafta bildirilen benzer bir vakada da, kripto para borsası Crypto.com'un, Avustralya'daki bir kadına yanlışlıkla 10,5 milyon dolar gönderdiği ortaya çıkmıştı. Melbourne sakini, parayı iade etmeye girişmek yerine Crypto.com hatayı fark edene kadar 5 odalı bir ev satın aldı.

Dava, Victoria Yüksek Mahkemesi'ne taşındı.