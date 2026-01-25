Cumhuriyet Gazetesi Logo
Google, bir hizmetini daha kullanımdan kaldırıyor

25.01.2026 07:51:00
Haber Merkezi
Google, üçüncü parti e-posta hesapları kullananlar için spam koruması ve diğer düzenlemeleri yapmayı sağlayan Gmailify'ı kullanımdan kaldıracağını duyurdu.

Google yaptığı duyuru ile kullanıcıların Ocak 2026'dan itibaren e-posta hesapları için Gmailify'ı kullanamayacaklarını açıkladı. 

Kullanıcılar ocak ayının sonunda diğer e-postaları için uygulamayı kullanmaya devam edemeyecek. Bir diğer yandan kullanıcıların Yahoo, AOL, Outlook, Hotmail ya da Gmail dışındaki belirli sağlayıcılardan aldığı hesapları varsa ilgili adresle Gmail'in çoğu özelliğinden yararlanmak için Gmailify'ı kullanabileceği aktarıldı. Ancak bunu yapmak için kullanıcıların hesaplarını Gmail'e bağlaması gerekiyor.

Kullanıcılar hesabı bağladıktan sonra tüm iletilerini artık Gmail gelen kutusunda görebilir, ayrıca; spam koruması, mobil cihazlarda daha iyi posta bildirimleri, türe göre otomatik e-posta sıralama ve gelişmiş arama operatörleriyle daha hızlı arama imkanlarına kavuşacak.

