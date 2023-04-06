Google bir uygulamanın daha fişini çekmeye hazırlanıyor

Yayınlanma: 06 Nisan 2023 - 10:06

Güncelleme: 06 Nisan 2023 - 10:06

Google Now Launcher yayından kaldırılıyor. Sade Android arayüzü ve Google Asistan için kolay erişim gibi özellikleriyle bilinen uygulama 10 yıldır kullanılabiliyordu. Uygulama nisan ayında kullanımdan kaldırılıyor.

GOOGLE NOW LAUNCHER NEDEN İPTAL EDİLDİ?

Uygulama ilk olarak Nexus 5 ile kullanıcılara sunuldu. Daha sonra Google Play Store üzerinden daha fazla kullanıcıya ulaşan uygulama, Android tarafında farklı bir deneyim sunuyordu.

Uygulamanın son sürümünde bir uyarı yazıyor. Bu uyarıda Now Launcher olan telefonlar güncellemeden sonra standart arayüze geri dönecek.