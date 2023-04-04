Google çalışanları işten çıkarmaları protesto etti: 'Dehşet verici ve yasa dışı'

Teknoloji şirketi Google, İngiltere’nin başkenti Londra’da çalışanları tarafından protesto edildi. Şirket ocak ayında yaptığı açıklamada küresel operasyonlarında çalışan yaklaşık 10 bin kişinin işten çıkarılmasına karar verildiğini duyurmuştu.

AA
Yayınlanma: 04 Nisan 2023 - 16:04
Google çalışanları işten çıkarmaları protesto etti: 'Dehşet verici ve yasa dışı'
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Londra’da Google’ın yönetim binasının önünde toplanan çalışanlar, şirket yönetiminin işten çıkarma kararına tepki gösterdi.

Şirket ocak ayında yaptığı açıklama ile küresel operasyonlarında çalışan yaklaşık 10 bin kişinin işten çıkarılmasına karar verildiğini duyurmuştu.

"İLETİLEN ENDİŞELERİ GÖRMEZDEN GELDİ"

Google çalışanlarını temsil eden ve protesto mitingi düzenleyen işçi sendikası Unite’dan yapılan açıklamada, “O zamandan beri, Google'ın İngiltere’deki yönetimi, seçilmiş sendika temsilcileri tarafından kendilerine iletilen endişelerin çoğunu görmezden geldi ve işten çıkarma planlarıyla ilgili toplu görüşme sürecini sonlandırdı” ifadelerine yer verildi.

Unite’ın ülkenin en büyük işçi sendikası olduğunun hatırlatıldığı açıklamada, son birkaç ay içerisinde binlerce Google çalışanının sendikaya katıldığına dikkat çekildi.

"DEHŞET VERİCİ VE YASA DIŞI"

Açıklamada, “Şirket şimdi işçilerle bire bir istişarelerde bulunuyor ve toplantılarda sendika temsilcilerinin bulunmasına izin vermeyi reddediyor” yorumu yer aldı.

Sendikanın açıklamasında değerlendirmelerine yer verilen Unite Bölge Sorumlusu Matt Whaley, “Google'ın personele yönelik muamelesi ve işten çıkarmalara ilişkin görüşme sürecinde sendikayı dışarda bırakma girişimi dehşet verici ve potansiyel olarak yasa dışıdır” değerlendirmesini yaptı.


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