App Store ve Google Play Store'a rakip uygulama mağazası
Microsoft, App Store ve Google Play Store'a rakip uygulama mağazası geliştiriyor.
Mobil uygulama mağazaları çok da çeşitli sayılmaz. Apple cihazlar için App Store, Android cihazlar içinse kullanılan Play Store en popüler uygulama mağazaları ancak Financial Times'a konuşan Microsoft Gaming CEO'su Phil Spencer, Microsoft'un da kendi uygulama mağazasını geliştirdiğini açıkladı.
MICROSOFT KENDİ MOBİL OYUN VE UYGULAMA MAĞAZASINI YAYINLAYACAK
Yapılan açıklamada uygulama mağazasının Avrupa ülkelerinde gelecek yılın mart ayında yayınlacağı belirtildi. Bir ilki başaracak olan Microsoft imzalı uygulama mağazası hem Apple cihazlarda kullanılacak hem de Android cihazlarda kullanılabilecek.
Apple cihazlarda başka bir uygulama mağazası fikri oldukça ilginç geliyor olabilir. Avrupa Birliği Dijital Pazar Yasası ile bu fikrin hayata geçmesine gün doğmuş oldu.
Microsoft'un bu hamlesi ise şaşırtıcı değil. Daha önce Ninja Theory, Playground Games, Bethesda bünyesinde yer alan Zenimax Media ve son olarak Activision Blizzard'ı satın alarak mobil tarafta bir kütüphüne oluşturmaya başladı.
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