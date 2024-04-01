Google bir uygulamayı daha sonlandırdı!

Google, bazı uygulamalarının kullanımını sonlandırıyor. Fişleri çekilen uygulamalar arasına Google Podcasts katıldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.04.2024 - 14:19
Google bir uygulamayı daha sonlandırdı!
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Google bazı uygulamalarını sonlandırma kararı alıyor. Daha önce de bazı uygulamaların fişini çeken Google, bunlara Podcast uygulamasını dahil etti. Google Podcasts uygulaması için yapılan açıklamayla Podcasts tamamen YouTube Music'e taşınmış oldu. 

GOOGLE, PODCASTS'İ YOUTUBE MUSIC'E TAŞIYOR

Google, söz konusu uygulamaya verdiği desteği mart ayı itibarıyla sonlandırdı. Buna göre kullanıcılar, aboneliklerini ve dinleme geçmişleri de dahil olmak üzere YouTube Music'e taşıyabiliyor.

Podcast yayınları ise 2 Nisan'a kadar YouTube Music'e taşınacak. 


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