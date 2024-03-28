Google Haritalar'ı kullananlar için yapay zeka özellikleri yolda

Yayınlanma: 28.03.2024 - 09:05

Güncelleme: 28.03.2024 - 09:05

Google, üretken yapay zekaya yaptığı yatırımları artırırken, harita uygulamasını da unutmuyor ve yeni yapay zeka özellikleri sunmaya hazırlanıyor. Buna göre kullanıcıların çok daha pratik bir deneyim elde etmesi sağlanacak.

Google Haritalar ve Arama tarafı için bir dizi yeni özellik getirmeye hazırlanıyor, peki bunlar ne olacak?

GOOGLE HARİTALAR VE ARAMALAR İÇİN HANGİ ÖZELLİKLER GELECEK?

Google bazı özellikleri kullanıma sunsa da tamamı herkese açılmış değil.

Üretken yapay zeka ile Google Haritalar'a yemek yenilebilecek yerler ve ziyaret edilebilecek mekanlar hakkında öneriler sunulacak. Burada haftalık olarak güncellenen trendler bölümü de yer alacak. Haftanın en popüler mekanına bakarak kullanıcıların popüler mekanları bulmaları kolaylaşmış olacak ya da popüler olmayan yerleri sevmeyenler listede yer alan mekanlara gitmemeyi tercih edebilir.

Haritalar'da yer alan özellikler ABD'de ve Kanada'da kullanıma açan Google, 40 şehirde özelliğin kullanılmasına imkan sağladı.

Google Arama tarafında ise yapay zeka kullanıcılar için seyahat planı sunacak.

Program, uçuş ve otel seçeneklerinin yanı sıra yemek yenebilecek yerler ve ziyaret edilebilecek yerlere yönelik öneriler yer alacak.

Arama için 'Daire içine al'ma özelliği' için çeviri geliyor. Samsung Galaxy 24'ün tanıtılmasıyla karşımıza çıkan özellik için artık çeviri de sunuluyor. Daire içine alarak arama yapma özelliği S24 dışında Pixel 7 ve Pixel 8 telefonları için de sunuluyor. Google'ın Pixel serisi cihazları ise Türkiye'de sunulmuyor.