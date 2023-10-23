Yayınlanma: 23.10.2023 - 15:38

Güncelleme: 23.10.2023 - 15:38

Google'ın popüler web tarayıcısı Chrome, uzun bir süredir eleştirilerin hedefindeydi, özellikle bellek kullanımı konusunda. Ancak Chromium geliştiricileri, kullanıcıların çoklu sekmelerle çalışırken daha verimli bir deneyim yaşayabilmesi için yeni özellikler üzerinde çalışıyor. Son çabalarından biri, kullanılmayan sekmeleri devre dışı bırakan "Memory Saver" adlı bir özellik.

Memory Saver, açık kalmış ancak kullanılmayan sekmeleri devre dışı bırakarak Chrome'un bellek kullanımını düşürmeyi amaçlıyor. Google, bu özelliğin Chrome'un yüzde 40'a kadar daha az bellek kullanmasını ve 10 GB'a kadar tasarruf sağlayabileceğini iddia ediyor. Özellikle video ve oyun sekmesi gibi hafifletilmiş sekmelerle birlikte performansı artırabilir. Peki Google Chrome'un RAM ve işlemci kullanımı nasıl azaltılır?

GOOGLE CHROME'UN RAM VE İŞLEMCİ KULLANIMI NASIL AZALTILIR?

Bu özellik, önümüzdeki haftalarda Windows, macOS ve ChromeOS için küresel olarak kullanıma sunulacak, ancak hemen herkes bu güncellemeye erişemeyebilir. Neyse ki, kullanıcılar yeni özelliği manuel olarak etkinleştirmek istediklerinde "Ayarlar -> Performans" menüsüne erişemiyorsa, Chrome Bayrakları'ndaki deneysel özelliklerden yararlanabilirler. Aşağıda bu özelliği nasıl etkinleştireceğinizi gösteren adımları bulabilirsiniz:

Chrome'da Bellek Tasarrufu Modu Nasıl Etkinleştirilir

Chrome'u başlatın ve adres çubuğuna şunu yapıştırın: chrome://flags/#high-efficiency-mode-available "Ayarlar'da yüksek verimlilik modu özelliğini etkinleştir" seçeneğini Etkin olarak değiştirin ve Chrome'u yeniden başlatın. Şimdi adres çubuğuna şunu yapıştırın: chrome://settings/performance Yeni "Performans" menüsünde, Bellek Tasarrufu'nun yanındaki anahtarı değiştirerek özelliği etkinleştirin ve Chrome'u yeniden başlatın.

Bu değişikliklerin ardından, Bellek Tasarrufu modu, arka planda çalışarak kullanılmayan sekmeleri devre dışı bırakmaya başlayacaktır. Bu modu istediğiniz zaman "Ayarlar" menüsünde bulunan "Performans" alt menüsünden kontrol edebilirsiniz. Ayrıca belirli sitelerin bu özelliği devre dışı bırakmasını engellemek isterseniz, aynı menüde "Bu siteleri her zaman etkin tut" seçeneğini kullanabilirsiniz.

Google, sekme devre dışı bırakmanın uygun olmadığı birkaç durum olduğunu belirtiyor, bunlar arasında aktif sesli aramalar, video oynatma, ekran paylaşımları ve benzeri aktiviteler bulunuyor. Bu nedenle, kullanıcılar bu özellikle ilgili ayarları gözden geçirmelidirler.

Ayrıca, pil tasarrufu amacıyla pil yüzde 20'ye düştüğünde Chrome'un pil tüketen görevleri otomatik olarak sınırlayan bir "Enerji Tasarrufu" modunu da kullanıma sunuyor. Bu mod, arka plandaki görevleri azaltarak pil ömrünü uzatmayı hedefliyor. Bu modu da "Ayarlar -> Performans" menüsünden etkinleştirebilirsiniz.

Google, bu yeni özelliklerin Chrome kullanıcılarına daha sorunsuz ve verimli bir deneyim sunmak için önemli bir adım olduğunu belirtiyor. Chrome'un bellek ve pil tüketimini daha iyi yönetmesi, kullanıcılar için olumlu bir gelişme olacaktır.