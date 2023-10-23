Windows 11'in beklenen özelliği 'hata' sebebiyle ertelendi
Microsoft, yeni işletim sistemini sunmaya hazırlanıyor ancak en son yayınlanan Windows 11 için de yenilikler sunuyor. Beklenen özellik hata sebebiyle ertelendi.
Microsoft hatalar bildirilmesi sebebiyle Windows 11'de başka bir cihaza video yayınlama özelliğine yapılacak yükseltmeyi erteledi. Özellik, Windows Insider Programı kapsamındaki üyelere geçici olarak sunulmuştu. Ancak Windows 11'e gelecek özellikler arasında çıkarıldı.
KISA BİR SÜRE ÖNCE GERİ ÇEKİLDİ
Özelliğin sunulmaktan geri çekildiği Windows Insider Programı Beta Kanalı ile yayınlanan güncellemede keşfedildi.
Özellikle ilgili hataların düzeltilmesinin ardından yeniden beta programına girmesi daha sonra da kullanıcılara sunulması bekleniyor.
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