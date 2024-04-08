Google'a açılan dava kazanıldı: Gizli arama verileri silinecek!

Yayınlanma: 08.04.2024 - 10:48

Güncelleme: 08.04.2024 - 10:49

Geçtiğimiz aylarda Google, bu yıl içinde ABD Adalet Bakanlığı ile yapacağı büyük antitröst hesaplaşmaları öncesinde birikmiş davaları çözmek için çabaladı.

Pazartesi günü, şirket, milyonlarca Chrome tarayıcı kullanıcısı hakkında derlediği milyarlarca veri kaydını silmeyi kabul ederek dört ay içinde dördüncü davasını çözdü. Chasom Brown ve diğerlerinin Google'a karşı açtığı davada, şirketin Chrome'un gizli modunda çevrimiçi faaliyetlerini izleyerek kullanıcıları yanlış yönlendirdiği belirtiliyordu.

Google, Aralık ayından bu yana, bir çift davada Google'ın arama motorunu ve reklamcılık işini hedef alan ABD Adalet Bakanlığı ile mücadele etmeye hazırlanırken, davaları çözmek için 1 milyar doların üzerinde para harcadı.

Aralık ayında Google, uygulama üreticilerini yüksek ücretler ödemeye zorladığını iddia eden düzinelerce başsavcı ile bir davayı çözdü. Altı hafta sonra şirket, feshedilen sosyal medya sitesi Google+'daki kullanıcıların özel bilgilerini uygunsuz bir şekilde paylaşmakla suçlandığı bir davayı çözüme kavuşturdu. Mart ayında ise Google, patent tasarımlarını çalmakla suçlanan Massachusetts'li Singular Computing şirketine, Google'ın reddettiği bir iddianın ardından açıklanmayan bir meblağ ödemeyi kabul etti.

ABD Kaliforniya Kuzey Bölgesi Bölge Mahkemesi'ne sunulan anlaşmaya göre Google, Gizli mod iddialarına son vermek için "açıklamalarını, Google'ın özel tarama verilerini topladığı konusunda kullanıcıları bilgilendirecek şekilde yeniden yazmayı" taahhüt etti. Kullanıcılar, Gizli modu açtıklarında açılış sayfasındaki açıklamayı zaten görebiliyorlar.

Google, önümüzdeki beş yıl boyunca, Incognito modunda üçüncü taraf çerezlerini varsayılan olarak engelleyen ve web kullanıcılarının siteler tarafından ne kadar izlenebileceğini sınırlayan bir değişikliği sürdürmeyi kabul etti.

"EK GİZLİLİK SAĞLARKEN, VERİ MİKTARINI SINIRLANDIRIYOR"

Avukat David Boies liderliğindeki davacıların avukatları başvuruda, "Bu gereklilik, Incognito kullanıcıları için ileriye dönük ek gizlilik sağlarken, Google'ın onlardan topladığı veri miktarını sınırlandırıyor" dedi.

Google, kullanıcıların gizli taramayı ne zaman etkinleştirdiklerini tespit eden teknolojiyi kullanmayı bırakacak, böylece artık insanların Gizli modu kullanma tercihlerini takip edemeyecek. Google uzlaşmanın bir parçası olarak davacılara ödeme yapmayacak olsa da, bireylerin tazminat için şirkete dava açma seçeneği bulunuyor.

Google sözcüsü Jose Castaneda, açılan davanın haksız olduğunu savunarak, "Davacılar başlangıçta 5 milyar dolar istiyorlardı ve sıfır alıyorlar. Hiçbir zaman bir bireyle ilişkilendirilmemiş ve hiçbir şekilde kişiselleştirme için kullanılmamış eski teknik verileri silmekten mutluluk duyuyoruz" dedi.

Duruşmanın Şubat ayı başında başlaması planlanıyordu, ancak taraflar Aralık ayında anlaşmaya vardıklarını açıkladılar.