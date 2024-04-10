Google, Mesajlar uygulamasından sevilmeyen özelliği kaldırıyor

Yayınlanma: 10.04.2024 - 01:34

Güncelleme: 10.04.2024 - 01:34

Mesajlar için yeni alınan kararda arayüzde sohbete eklenen kutucuk artık olmayacak. Mesaj atma kısmında yapılan bu tasarım değişikliği, kullanıcıların beğenmediklerini söylemelerinin ardından geldi.

GOOGLE MESAJLAR İÇİN YAPILAN DEĞİŞİKLİK

Google Mesajlarda yer alan ikinci kutucuk mesaj yazarken gereksiz görülmüştü ve tasarımsal olarak da beğenilmemişti.

Klavyenin üst kısmında yer alan mesaj kutusunun üstüne bir kutucuk daha ekleyen Google, bu tasarımı hangi sebeple tercih ettiği bilinmiyordu. Ancak son güncellemeyle bu değişiyor.

TheSpAndroid tarafından fark edilen değişiklikte artık emojilerin yer aldığı ekstra kutunun kaldırıldığı aktarıldı. Bunun yanında emoji kısmı klavyeye taşınırken gönderme bölümü ise yan tarafa taşınmış.