Google da Meta gibi ekibini küçültmeye karar verdi

Alphabet'in sahip olduğu Google'ın küresel işe alım ekibinden yüzlerce çalışanının işine son vereceği bildirildi.

AA
Yayınlanma: 14.09.2023 - 13:00
Google da Meta gibi ekibini küçültmeye karar verdi
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ABD basınında çıkan haberlerde, Google'ın işe alımdan sorumlu başkan yardımcısı Brian Ong'un, işe alım ekibinden bazı çalışanların işten çıkarılacağını duyurduğu ifade edildi.

Google'ın yüzlerce çalışanının işine son vermesinin işe alımları yavaşlatma çabalarının bir parçası olduğuna işaret edilen haberlerde, ekibin büyük bir kısmıyla çalışmaya devam edileceği vurgulandı.

Haberlerde şirketin sözcüsünün, işe alım ekiplerinin boyutunu küçültme yönünde karar aldıklarını doğruladığı kaydedildi.

Google, ocak ayında 12 bin kişiyi işten çıkaracağını ve bu durumun tam zamanlı iş gücünün yaklaşık yüzde 6'sını etkileyeceğini duyurmuştu.

İşen çıkarmalar, Google'ın işe alım organizasyonu da dahil olmak üzere şirket genelinde gerçekleşmişti.


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