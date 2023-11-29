Google Drive'ın belge tarayıcısı iPhone'lara geldi
ABD'lı teknoloji devi Google belge tarayıcısı özelliğini iPhone ve iPad'lerde kullanıma sunduğunu açıkladı.
Teknoloji devi Google'ın bulut sistemi Google Drive'ın, sadece Android işletim sistemi tabanlı cihazlarda bulunan belge tarayıcısı özelliği Apple cihazlara da geldi. Google'ın belge tarayıcısı özelliği sayesinde elinizde bulunan kağıdı direkt olarak PDF gibi formatlara dönüştürebilirsiniz.
BELGE TARAYICISI ÖZELLİĞİ NASIL ÇALIŞIR?
Google Drive uygulamasını telefonunuza indirdikten sonra uygulamanın kamera bölümüne giriş yapın. Daha sonra sağ alt köşede bulunan 'yüzen eylem düğmesi (FAB)' seçeneğine tıklayın. Bu sayede kameranız kağıdı otomatik olarak tarayacaktır. Ayrıca alt tarafta bulunan manuel yakalama seçeneğini de kullanabilirsiniz.
Google'ın belge tarayıcısı özelliği birden fazla sayfayı arka arkaya sıralamayı da desteklemektedir. Sol alt köşedeki önizlemeye dokunarak sınırları ayarlayabilirsiniz.
Google Drive'daki belge tarayıcısı, "tüm Google Workspace müşterileri ve kişisel Google Hesapları olan kullanıcılar" için kullanıma sunuluyor.
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