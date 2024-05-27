Google destekli yapay zeka o kadar da zeki değil: Taş yemeyi tavsiye etti

Yapay zeka tarafından toplu sonuçlar sunan Google Al hatalı ve tehlikeli yanıtlar veriyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.05.2024 - 18:03
Google destekli yapay zeka o kadar da zeki değil: Taş yemeyi tavsiye etti
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Birçok sosyal medya kullanıcıları, Google destekli yapay zekanın bazı şüpheli yanıtlar verdiğini fark etti.

Google'ın yapay zekası pizza tarifi için kullanılda ancak verdiği tarifte öneri olarak sunduğu 'tutkal ekleyin' önerisi tartışma yarattı.

Bir kullanıcının Google destekli yapay zeka asistanına sağlıklı atıştırmalıklar hakkında tavsiye sormasıyla başladı. Yapay zeka, çeşitli sağlıklı gıdalar önerdikten sonra, "taş" yemeyi de listeye ekledi. Bu durum, kullanıcının dikkatini çekti ve sosyal medyada paylaşıldı. Kısa sürede viral olan bu paylaşım, YZ sistemlerinin ilginç hatalar yapabileceğini gösterdi.

Öte yandan yapay zeka Eski ABD Başkanı Barack Obama'nın müslüman olduğunu iddia etti.


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