Google etkinliği özeti: Pixel 9 serisi, Gemini AI ve dahası

Yayınlanma: 14.08.2024 - 02:23

Güncelleme: 14.08.2024 - 02:23

Google'ın yeni etkinliği kapsamında pek çok cihaz tanıtıldı. Akıllı telefon, kulaklık ve akıllı saatlerini tanıtan şirket, Gemini AI için de yeni özellikleri ilk kez etkinlikte gösterdi. Uzun zamandır beklenen Pixel 9 serisi Pro, Pro XL olarak tanıtıldı. İki modelin yanı sıra bir de Pixel 9 Pro Fold tanıtıldı.

GOOGLE PIXEL 9 PRO VE PIXEL 9 PRO XL TANITILDI!

Bu yeni seride farklı tasarım çizgisinden ilerleyen Google, kamera modüllerini de değiştirdi. Öte yandan Pixel 9 serisi Satellite SOS acil durum uydu bağlantısına sahip olarak geliyor. Aktarıldığı gibi Pixel 9 serisi bu özelliğe sahip ilk akıllı telefon olacak.

Google Pixel 9 Pro 6.3 inçlik 9 Pro XL ise daha büyük bir ekrana 6.8 inçe sahip olarak geliyor. Bunun yanı sıra çözünürlük 9 Pro'da 1280x2856 piksel olurken, 9 Pro XL 1344x2992 piksele sahip olacak.

Parmak izi tarayıcısı ultrasonik yani yüzde 50 daha hızlı ve her iki modelde de ortak.

50MP arka kameraya ek olarak her iki modelde de 48MP ultra geniş açılı kamera, 48MP telefoto kamera, ve 42MP ön kamera yer alıyor. İşlemcisi ise 4nm Tensor G4.

Depolama seçenekleri ise 128GB'tan başlıyor en fazla 1TB'e kadar çıkıyor. Bunun yanında 9 Pro modelinde 4.700mAh batarya bulurken 9 Pro XL için 5.060mAh batarya tercih edilmiş.

Pixel 9 Pro'nun çıkış tarihi ABD'de 4 Eylül olurken, Avrupa ülkelerinde 9 Eylül'de çıkacak. Telefonun başlangıç fiyatı(128GB versiyon) ise 999 dolar olacak. Pixel 9 Pro XL ise 22 Ağustos'ta küresel olarak 1.099 dolardan başlayan fiyata çıkıyor.

KATLANABİLİR EKRANLI GOOGLE PIXEL 9 PRO FOLD TANITILDI! İŞTE ÖZELLİKLERİ

Katlanabilir ekranlı Google Pixel ise yine bu etkinlik kapsamında tanıtıldı. Uzun zamandır beklenen telefon, Tensor G4 işlemcisine sahip olarak geliyor. Bunun yanı sıra telefon bugüne kadar tanıtılmış en ince yapıdaki katlanabilir telefon oluyor. Gemini AI özellikleri de telefonda kullanılabilecek.

Telefonun kapak ekranı 6.3 inç OLED ekran olurken, ana ekranı 8 inç LTPO AMOLED ekran. Telefonun ana ekranında 2152 x 2075 piksel çözünürlük sunuluyor.

Ön kamera 10MP, iç kamerası da 10MP olan telefonun arkada 48MP standart kamerasına 10.5MP ultra geniş açılı, 10.8MP telefoto kameralar eşlik ediyor. Telefon 7 yıl boyunca güncelleme alacak ve 1.799 dolar gibi bir fiyata satışa sunulacak.

GOOGLE PIXEL WATCH 3 TANITILDI





Akıllı saat serisi Pixel Watch'lara yenisini ekleyen Google, sağlık ve spor odaklı bir cihaza imza attı. Pixel Watch 3'ün 41mm ve 45mm boyutlara sahip olarak 2000 nit maksimum parlaklığa çıkabiliyor. Akıllı saat sağlık takibini daha iyi bir şekilde yaparken, ekranı da daha büyük bir deneyim sunacak. Saat 349.99 dolardan satışa çıkıyor.

Gemini AI 200'den fazla ülkede kullanılabildiğini duyuran Google, katlanabilir cihazlarda Gemini AI asistanının daha tepkisel olacağını belirtti. Gemini Nano, akıllı telefonlar için geliştirilmiş ilk model. Gemini Live, doğal bir şekilde konuşabiliyor olmasıyla dikkat çekiyor ve 10 farklı sese sahip. Etkinlikte aynı zamanda Arama Notları ve Pixel Screenshop da gösterildi.

Etkinlikte tanıtılan bir diğer şey ise Google Pixel Buds 2 oldu. Kulaklıkta Tensor A1 çipi kullanılıyor ve IP54 su/toz korumasına sahip, bunun yanında kulaklığın şarj kutusuna 'Cihazımı Bul' desteği de sunuldu. Geliştirilmiş batarya, daha iyi gürültü engelleme özelliği de kulaklığa eklenenler arasında.