Google Meet için yeni yapay zeka özelliği yolda

Yayınlanma: 12.08.2024 - 17:22

Güncelleme: 12.08.2024 - 17:22

Yapay zeka özellikleri artık her yerde! Google da pek çok hizmeti için yapay zeka özelliklerini kullanıyor. Yeni Google Meet özelliği ise toplantılardan not çıkartarak kullanıcılara kolaylık sağlayacak.

YAPAY ZEKA GOOGLE MEET İÇİN GELİYOR

Üretken yapay zekanın halledeceği bu iş, görüntülü görüşme sırasında uzun toplantılarda karşımıza çıkacak. Özelliğin ismi 'benim için not al' şeklinde olacak. Meet üzerinden yapılan görüşmelerin notlarının çıkarılması sağlanacak.

Özellik aktif edildiğinde otomatik olarak oluşturulan notlar alınacak. Notlar, Drive klasörüne aktarılacak ve kolayca bulunabilecek.

Özelliğin 21 Ağustos'a kadar sunulması bekleniyor.