Google'ın yeni etkinliğinde nelerin tanıtılması bekleniyor?

Yayınlanma: 09.08.2024 - 07:04

Güncelleme: 09.08.2024 - 07:04

Google'ın yeni cihazlarını ve donanımlarını tanıtacağı Made By Google etkinliği 13 Ağustos'ta gerçekleşecek. Google, Pixel 9 serisinin yanı sıra Pixel Watch 3'ü ve daha fazlasını bu etkinlikte tanıtmayı planlıyor.

YENİ GOOGLE ETKİNLİĞİNDE NELER TANITILACAK?

Google'ın internet sitesinde ve YouTube'da canlı olarak gerçekleştirilecek etkinlik Kaliforniya'daki Mountain View Google Bay kampüsünde düzenlenecek.

Pixel 9 serisini tanıtmaya hazırlanan Google, bu etkinlik kapsamanda Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL ve Pixel 9 Pro Fold modellerini tanıtacak.

Pixel 9'lar özel ve farklı bir tasarıma sahip olacak. Önceki seriden farklı olarak daha yuvarlak köşeler geliyor. Kamera için de yeni bir tasarıma geçen Google, farklı ve kapsül görünümünü tercih etti.

Google Pixel serisi telefonları için bu yapay zeka özelliklerini kullanıma alacak. Google Pixel 9 serisinde yer alacak Arama Notları özelliği ile kullanıcılar telefon görüşmelerini kaydedebilecek bu konuşmalar yazıya otomatik olarak dökülebilecek. Yeni ortaya çıkan raporda, Google'ın arama kayıtlarının özetini oluşturmak için Gemini Nano'yu kullanabileceği de yazıyor. Pixel 8 modelinin de bu özelliği destekleyecek bir altyapısı var ancak özelliğin o modellere gelip gelmeyeceği henüz bilinmiyor.

Pixel 9 modelinde ise daha ince çerçeveler bizleri karşılayacak. 6,3 inçlik Actua OLED ekranın bulunması bekleniyor. İkili kamera kurulumunun yer alması beklenen Pixel 9'da 12 GB RAM yer alacak.

Pixel 9 Pro modelinde 6,3 inçlik ekran, Pixel 9 Pro XL modelinde 6,8 inçe kadar çıkacak.

Google'ın katlanabilir ekranlı telefonu Pixel 9 Pro Fold için de bazı ayrıntılar var. Daha düz kenarları olması beklenen telefonun dikdörtgen yapısında kamera modülleri bulunacak.

Ayrıca Pixel Watch 3 de etkinlikte tanıtılacak. Daha geniş ekran ve boyutta karşımıza çıkması beklenen akıllı saatlere Pixel Buds Pro 2'nin eşlik edeceği konuşuluyor.