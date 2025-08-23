Google, Gemini'deki bir sorgunun ne kadar enerji tükettiğini açıkladı

Yapay zeka araçlarının tükettiği enerjinin yüksek miktarda olması endişe verirken, Google tarafından bir açıklama geldi. Google'ın yapay zeka aracı Gemini, aktarıldığına göre her sorgu başına daha düşük enerji tüketiyor. Burada bir sorgunun mikrodalganın bir saniyelik çalışması kadar eneriji tükettiği aktarılıyor.

MIT Technology Review tarafından aktarıldığına göre Google, Gemini'nin enerji tüketimine yönelik ayrıntılı bir rapor yayınladı.

Burada şirketin aktardığına göre Gemini'de ortalama bir metin sorgusu 0,24 Wh elektrik tüketiyor; bu da mikrodalga fırının bir saniyelik çalışmasıyla yaklaşık aynı miktar. Ayrıca 0,03 gram karbondioksit salıyor ve 0,26 mililitre su kullanıyor; bu da yaklaşık beş damlaya denk geliyor.

Google'da 2018 yılından beri görev alan Jeff Dean'e göre, raporda yalnızca özel TPU işlemcilerin çalışması değil, diğer altyapılar da dikkate alınıyor. Enerjinin yaklaşık yüzde 25'i ana makinelerin CPU ve belleği tarafından, yüzde 10'u yedekleme sistemleri tarafından ve yüzde 8'i de soğutma ve diğer veri merkezi maliyetleri tarafından tüketiliyor.

Şirket Gemini'nin verimliliğinin de yıl boyunca arttığını dile getirdi.