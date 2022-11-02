Google, Hangouts sürecini tamamen sona erdirdi
Google Hangouts için dönüşüm sürecini başlatan Google, artık tamamen hizmetini sona erdirdi. Google Chat klasik Hangouts'un yerine geçiyor.
Google bazı hizmetlerini ya da servislerini kapatma yoluna gidiyor ya da Hangouts'a olduğu gibi değişim geçiriyor.
Google Chat halini alan yılların hizmeti hakkında Google, ''Chat, tüm kullanıcılar için klasik Hangouts'un yerini alıyor'' diye duyuru yapmıştı. Uygulamanın web sürümünün kasım ayına kadar açık kalacağını söyleyen Google, hizmeti 2 Kasım itirabıyla tamamen kapattı.
GOOGLE CHAT YENİ HANGOUTS
Bir hizmetini daha dönüştüren Google, Hangouts tarafındaki konuşmaları otomatik olarak Chat'e geçirdi. Yani kullanıcılar aslında sohbet geçmişini taşımak için ekstradan efor sarf etmek zorunda değil.
Uygulama, mesajlarla daha fazlasını yapmaya, emojiler kullanarak mesajlara tepki vermeye ve zamandan tasarruf sağlayan akıllı yanıtları kullanmaya olanak sağlıyor.
Google daha önce de oyun servisi Stadia'yı kapatma kararı almıştı. Aynı kaderi Street Views uygulaması da paylaşacak ve 2023 yılında tamamen kapatılacak.
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