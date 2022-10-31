Google Play Store yenilenmeye devam ediyor
Android uygulama mağazası olan Play Store, kısa bir süre önce çoklu cihaz özelliği almıştı. Google bunun yanında Play Store için daha fazla yenilik getirdi.
Play Store için yeni bir güncelleme butonu tasarımına giden Google, onu büyüttü. Hatırlayacağınız üzere uygulamaya temmuz ayında daha modern görünümlü butonlar gelmişti.
DAHA ÖNCE DE SİLİNMESİ GEREKEN UYGULAMALAR BELLİ OLMUŞTU
Öte yandan bazı kullanıcılar, veri güvenliği bölümünü açtığınızda uygulamanın kilitlendiğini bildirdi. Güncellenen sürümü kullanan kişilerde ise sorunun çözüldüğü aktarıldı.
Google Play Store üzerinden yeni ortaya çıktığı kadarıyla 5 mobil uygulama kullanıcıların direkt banka hesap bilgilerini ele geçiriyordu. Threat Fabric tarafından tespit edilen uygulamalar taşıdıkları Trojan Sharkbot üzerinden kişilerin telefonlarından banka bilgilerini ele geçirebiliyor.
Bu uygulamaların Google tarafından Play Store’dan silindiği aktarılmış olsa da telefonlarda yer alıyorsa mutlaka silinmesi tavsiye ediliyor.
Silinmesi gereken uygulamalar şöyle:
-Recover Audio, Images & Videos
-Codice Fiscale 2022
-Zetter Authentication
-File Manager Small, Lite
-My Finances Tracker
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