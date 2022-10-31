Apple üretimden kaldırıyor, Google getiriyor! Pixel 7 Mini yolda

31 Ekim 2022 Pazartesi, 23:35

Google bir süredir Pixel serisi ile tekrar gündeme gelmişken, yeni cihazları üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. Google’ın Lynx ve Felix kod adlarına sahip iki yeni telefon üzerinde çalıştığı yorumları arttı.

Kısaltılmış kod adı L10 olan Lynx’in Pixel serisi bir telefon olduğu tahmin edilirken, güvenilir kaynaklardan sızdırıldığı kadarıyla, Felix kod adlı modelin katlanabilir bir telefon olma ihtimalinin epey yüksek olduğu üzerinde duruyor. Android cihazlar hakkında ortaya çıkarttıkları ve araştırmalarıyla tanınan Kuba Wojciechowski, Lynx modelinin Pixel 7 Mini olduğunu tahmin ediyor.

GOOGLE PIXEL 7 MİNİ HAKKINDAKİ İLK BİLGİLER

Öncelikle telefonun arka tarafında kullanılacak olan cihazın, Samsung GN1 ana kamera sensörüne, Sony IMX787 kamera sensörünün eşlik edeceğini dile getiren Kuba, ön kamera için de Sony IMX712 kamera sensörünün kullanılacağını belirtti. Eylül ayındaki sızıntılarda bu sensörden iki tane kullanılacağı aktarılmıştı, bu kapsamda hem ön tarafta hem de arka kamera kurulumunda ultra geniş açı için Sony IMX712’nin kullanılması bekleniyor.

Yeni akıllı telefonun 'mini' olacağı ancak yine de amiral gemisi olarak konumlandırılacağı söylenmişti. Apple'ın terk ettiği 'mini' modellerine ek olarak Google, Pixel 7 Mini’ni ile pazara dahil olacak. Akıllı telefonun ekranı ise 120Hz yenileme hızına sahip olacak ve bu ekrana Full HD Plus çözünürlük eşlik edecek.

Bunların dışında telefonda yer alacak özelliklere dair şu anda paylaşılan bir bilgi bulunmuyor.

Not: Görsel temsilidir.