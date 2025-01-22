Google Haritalar için yeni tasarıma geçiliyor
Google, Haritalar uygulaması için Android sürümde yeni bir tasarımı test ediyor.
Google, Haritalar uygulaması için yeni bir tasarıma geçmeye hazırlanıyor. Şu anda test aşamaında olan değişiklik, ilk etapta Android sürüm için getirilecek. Uygulamada yapılacak tasarım değişikliği daha çok estetik amaçla yapıldığı için büyük bir değişiklik geçirmeyecek.
Yeni tasarımda köşeler daha yuvarlak olacak. Bunun dışında kategorilerin ve menü seçeneklerinin simgeleri de güncellenecek. Daha önce de kullanıma sunulan tasarım sadece Keşfet sayfasına uygulanmıştı.
Bu tasarım değişikliği uygulamanın daha estetik görünmesinin yanı sıra, kullanım kolaylığı sunmasını da sağlayacak.
Yeni tasarım şu anda Android için test ediliyor, ilerleyen dönemde ise iOS için test edilmeye başlanabilir.
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