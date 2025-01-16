Google Chrome, Pop-Up sorununu köklü çözümle bitiriyor!

Yayınlanma: 16.01.2025 - 15:48

Güncelleme: 16.01.2025 - 15:48

Dünyanın en popüler web tarayıcısı Google Chrome, kullanıcı deneyimini geliştirecek heyecan verici bir özellik üzerinde çalışıyor. Özellikle son dönemde reklam engelleyicilere yönelik aldığı kararlarla tartışma yaratan Chrome, pop-up sorununu tamamen ortadan kaldırmaya hazırlanıyor. İşte ayrıntılar…

GOOGLE CHROME’DAN AI DESTEKLİ POP-UP ÇÖZÜMÜ

Google, tarayıcı kullanıcılarının en büyük problemlerinden biri olan pop-up izin bildirimleri için yapay zeka tabanlı yeni bir özellik geliştirdi. PermissionsAI adı verilen bu yenilik, internet sitelerinin konum erişimi, bildirim izni gibi taleplerini daha az dikkat dağıtan bir arayüzle sunmayı hedefliyor.

Güncel sistemde, ekranın ortasında beliren ve kullanıcıları rahatsız eden izin talepleri, kimi zaman yanlışlıkla tıklanarak daha büyük sorunlara yol açabiliyor. Ancak PermissionsAI, bu istekleri daha şeffaf bir şekilde ve rahatsızlık yaratmadan yönetmeyi sağlayacak.

PERMISSIONSAI, CHROME CANARY SÜRÜMÜNDE TESTE BAŞLADI

Google, yeni özelliğini şu anda Chrome Canary sürümünde test ediyor. Bu yenilik, aynı zamanda Chrome’un Safe Browsing güvenlik aracıyla entegre çalışacak. Böylece kullanıcılar hem kötü amaçlı yazılımlardan korunacak hem de daha az dikkat dağıtan bir gezinme deneyimi yaşayacak.

Google, PermissionsAI özelliğinin, kullanıcı davranışlarını analiz ederek sürekli öğrenen bir yapay zeka modeliyle çalışacağını belirtiyor. Kullanıcıların geri bildirimleriyle sistemin daha da iyileştirilmesi hedefleniyor.

POP-UP SORUNUNA KALICI ÇÖZÜM

Bu yeni özellik, kullanıcılar için büyük bir kolaylık sunarken, Chrome kullanıcı deneyimini daha da geliştirmeyi amaçlıyor. PermissionsAI’nin geniş çapta kullanıma sunulmasıyla, pop-up bildirimlerinin ne kadar etkili bir şekilde yönetileceği daha net anlaşılacak.

Google’ın yapay zeka destekli bu yeniliği, tarayıcı pazarındaki liderliğini pekiştirirken, internette gezinme deneyimini daha keyifli hale getirecek gibi görünüyor.