Google Gemini 'son dakika' haberlerini gösterecek
Google son dakika haberlerini gerçek zamanlı olarak kullanıcılara göstermek için Amerikan haber ajansı Associated Press ile anlaşma yaptı.
Gemini ile gerçek zamanlı haber akışını sağlamak isteyen Google, Associated Press(AP) ile anlaştı. Bu kapsamda Gemini artık yapay zeka algoritmasıyla entegre olarak son dakika haberleri aktaracak.
Haberlerin büyük bir kısmını Google News veya arama motorundan takip edenler için pratik bir kullanım sağlayacak bu atılım, Gemini'nin daha fazla kullanıcıyla tanışmasını da sağlamış olacak.
Hatırlatmak gerekirse Google uzun yıllardır arama tarafında güncel haberleri sunmak için AP ile ortak çalışıyordu ancak burada ortaklık daha da derinleştirilmiş. Google'ın buradaki amacı haber ajansından akacak tarafsız haberlerin daha fazla kullanıcıya ulaşması.
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