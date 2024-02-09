Google Haritalar yenilendi; neler değişti?
Google, Haritalar uygulaması için yenilikler geliştirmeye devam ediyor. Buna göre tasarımda değişikliğe gidecek Google, yenilikler de sunacak.
Google Haritalar için yeni bir tasarım üzerinde çalışıyor. Burada sadece tasarımsal olarak değil aynı zamanda bazı yenilikler de sunmaya hazırlanıyor. Bundan daha önce uygulamada hava durumu bilgileri sunulacağı ortaya çıkmıştı. Şimdi ise kullanıcı arayüzünde bir değişiklik söz konusu olacak.
GOOGLE HARİTALAR ARAYÜZÜ DEĞİŞİYOR
Google Haritalar uygulamasının Android cihazlar için olan versiyonuna gelen bu güncelleme, daha sonra iOS kullanıcıları için de sunulacak. Buna göre yıllar sonra ilk kez bu kadar köklü bir tasarım değişikliği görecek olan uygulamada yapılacak değişikliklerden ilki, tam ekran olarak değil, kaydırılabilir ve açılabilir ekranlara destek verecek.
Hatları yumuşatma kararı veren Google, sayfalar arasında daha kolay bir geçiş vadediyor.
Yenilikler aynı zamanda navigasyon özelliği için de gelecek. Yuvarlanmış ve interaktif sayfalar, navigasyonda da gösterilecek. Bu sayede kullanıcılar hem yol tarifine hem de haritaya bakabilecek.
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