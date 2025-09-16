Cumhuriyet Gazetesi Logo
Google'ın çatı şirketi ilk kez 3 trilyon doları aştı

Google'ın çatı şirketi ilk kez 3 trilyon doları aştı

16.09.2025 18:45:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
Google'ın çatı şirketi ilk kez 3 trilyon doları aştı

Google'ın ana kuruluşu Alphabet'in piyasa değeri ilk kez 3 trilyon doların üzerine çıktı.

Alphabet'in hisse fiyatı, yüzde 4'e yakın değer kazanarak 250,7 dolara tırmandı.

Hisselerindeki yükselişle Alphabet'in piyasa değeri 3,03 trilyon dolara ulaştı.

Böylece Alphabet, dünyanın en değerli şirketleri arasında, Nvidia, Microsoft ve Apple'ın ardından 4'üncü sırada yer aldı.

Alphabet'in hisseleri, eylül ayı başında, ABD'de federal mahkemenin Google'a karşı açılan antitröst davası kapsamında şirketin internet tarayıcısı Chrome'u satmasına gerek olmadığına hükmetmesinin ardından ivme kazanmıştı.

İlgili Konular: #teknoloji #google #alphabet

İlgili Haberler

Giyilebilir cihaz pazarında en iyi marka belli oldu
Giyilebilir cihaz pazarında en iyi marka belli oldu Küresel giyilebilir cihazlar için yeni bir araştırma raporu yayınlandı. 2025 yılının ikinci çeyreğinde pazarın lideri Apple ya da Samsung olmadı.
iOS 26 yine sorunlarıyla geldi; iPhone pil ömrü düşebilir uyarısı
iOS 26 yine sorunlarıyla geldi; iPhone pil ömrü düşebilir uyarısı Apple tarafından yapılan resmi açıklamaya göre iOS 26 bazı iPhone'larda pil ömrünün düşmesine neden olabilir.
OpenAI'dan yeni yazılım odaklı model GPT-5-Codex
OpenAI'dan yeni yazılım odaklı model GPT-5-Codex OpenAI, yazılım geliştirmeye odaklanan yeni GPT-5-Codex'i tanıttı.