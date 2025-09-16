OpenAI'dan yeni yazılım odaklı model GPT-5-Codex

OpenAI yükselişini yeni bir yapay zeka modeliyle artırmak istiyor. Bu bağlamda yazılım geliştirmeye odaklanan kişiler için hazırlanan yeni GPT-5-Codex kullanıcılara kod yazma, düzenleme ve diğer işlemleri yapmayı sağlayacak.

GPT-5 modelinin özel olarak optimize edilmiş versiyonu olan GPT-5-Codex, kodlama aracı Codex için yeni bir sürüm olarak karşımıza çıkıyor.

Bu model, yazılım mühendisliği tarafında daha yüksek performans sunması amaçlı geliştirildi.

Yeni model ile sıfırdan proje oluşturma ya da mevcut projelere özellikleri ekleme ya da test ekleme gibi görevler tanımlanabiliyor. GPT-5-Codex, SWE-bench Verified puanını 74,5’e çıkarttı ve GPT-5 High’ın 72,8’lik skorunu geçebildi.

Kodu yeniden yapılandırma görevinde GPT-5-Codex yüzde 51,3 skoru alırken GPT-5 33,9'da kaldı.

Yeni modelin görevin karmaşıklığına göre ne kadar düşünmesi gerektiğine karar vermesi dikkat çekiyor. Aktarılana göre büyük ölçekli ve karmaşık görevlerde 7 saatten uzun bağımsız şekilde çalışabildi.

GPT-5-Codex'in ChatGPT Plus, Pro, Business, Edu ve Enterprise planları kapsamında Codex CLI, IDE eklentisinin yanı sıra web, mobil ve GitHub’daki kod incelemelerinde kullanılabildiği aktarılıyor.