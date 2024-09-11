Google Play Store'da 1 yılda 1 milyon uygulama gitti
Google Play Store'un daha güvenli bir mağaza haline gelmesi adına bazı uygulamalar kaldırıldı. Açıklanana göre uygulama sayısı 1.7 milyona düştü.
Google Play Store'da çok fazla uygulama bulunuyor ve bu uygulamaların bir kısmı sahte ya da dolandırıcılık için kullanılabiliyor. Bunun önüne geçilmesi adına uygulama mağazasından 1 milyon uygulama kaldırıldı. Play Store'da bu temizlik yapılmadan önce uygulama sayısı 4 milyona yaklaşmıştı.
GOOGLE PLAY STORE'DA UYGULAMALAR KALDILDI
Google, Android kullanıcılarının uygulama mağazasını daha güvenli bir hale getirmek istiyor.
Yeni standart ise daha yüksek kaliteli uygulamaların Play Store'da listelenecek olması. Temel değerler ise kullanıcı deneyimi, teknik kalite gizlilik ve güvenlik olarak sıralandı. Bu temel değerlere sahip olmayan uygualamalar artık Play Store'da yer almayacak.
Daha önce Google Play Store'a yeni bir ödeme seçeneğinin geleceği ortaya çıkmıştı. Bu kapsamda kullanıcılar bir uygulamayı satın almak istediklerinde ödemesini bir başkasına yaptırabilecek. Yeni test edilen bu sistem, “Bu öğenin parasını başkasından ödemesini iste” seçeneğiyle karşımıza çıkabilir.
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