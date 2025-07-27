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Google Maps'ten bir özellik daha kaldırılıyor

Google Maps'ten bir özellik daha kaldırılıyor

27.07.2025 18:26:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Google Maps'ten bir özellik daha kaldırılıyor

Google harita hizmetinden kullanıcılarının birbirini takip etmesini sağlayan imkanı eylül ayında kullanımdan kaldırmaya hazırlanıyor.

Google, aldığı kararla kullanıcıların birbirini takip edebildiği Maps özelliğini kaldıracak. Burada ayarların etkilenmeyeceği yalnızca takip verilerinin silineceği aktarıldı. Özellik ilk olarak 2018 yılında eklenmişti.

GOOGLE MAPS'TEN BİR ÖZELLİK DAHA GİDİYOR

Bu özellik, kullanıcıların işletmeleri takip edebilmesine imkan sağlıyordu. Böylelikle, etkinlikler herhangi bir kapanma ya da önemli duyurulara bu şekilde ulaşmak mümkün oluyordu. Özelliğin 2020 yılında kapsamı genişletildi ve kullanıcıların da birbirini takip edebileceği bir yapıya dönüştü. 

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Kullanıcıların birbirini takip edebilmesi ise ortak zevklere sahip insanların gittiği mekanları beğenip beğenmediklerini görebilmeden, sevdiğiniz insanların gittiği mekanlarla ilgili yorumlarına kadar farklı şekillerde bilgi alınmasını sağlıyordu.

Özelliğin kapatılma sebebi, sahte veya spam içeriklerin kullanıcılara ulaşmasının önüne geçmek. Eğer bu özelliği kullanmayı seviyorsanız Local Guides Connect isimli bir platform var, Google da kullanıcılarını buraya yönlendiriyor. Burası daha çok bir topluluk alanı olarak işlev görüyor ve fotoğraf yükleyebiliyor, yorum yazabiliyor da kullanıcılarla iletişim kurabiliyorsunuz.

İlgili Konular: #google #Google Haritalar #google maps

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