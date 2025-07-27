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Instagram ve Facebook fotoğrafları WhatsApp'a aktarılabilecek

Instagram ve Facebook fotoğrafları WhatsApp'a aktarılabilecek

27.07.2025 17:57:00
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Haber Merkezi
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Instagram ve Facebook fotoğrafları WhatsApp'a aktarılabilecek

Yeni ortaya çıktığına göre Instagram ve Facebook profil fotoğraflarını WhatsApp profil fotoğrafı olarak kullanmak mümkün olacak.

WhatsApp'a yeni bir fotoğraf seçeneği ekleme test ediliyor. Bu sayede Instagram ve Facebook'ta bulunun profil fotoğrafları istenirse WhatsApp için de aktarılıp kullanılabilecek. WhatsApp'ın Android sürümünde test edilmeye başlanan bu özellik, daha pratik bir deneyim sunmayı vadediyor.

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Beta kullanıcılarının test edebildiği bu özellik, iki yeni seçenek sunuyor. Normalde kameradan, galeriden, avatar ile ve yapay zeka fotoğrafları olarak listelenen seçeneklere Instagram ve Facebook eklendi.

Özellik, isteğe bağlı ve kapalı olarak sunuluyor ancak isteyen kişiler bunu bağlayarak değişmesini sağlayabilir.

İlgili Konular: #whatsapp #facebook #Instagram

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