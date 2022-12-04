İnternetin yeni gözdesi; Google'a rakip ChatGPT ile tanışın
Sorulan sorulara Google'dan daha iyi yanıtlar vermesiyle internet aleminin yeni gözdesi olan yapay zeka tabanlı ChatGPT, popüler hale geldi.
OpenAI tarafından geliştirilen gelişmiş yapay zeka sistemi DALL-E'ye ek olarak ChatGPT de geldi. Sorulan sorulara Türkçe de dahil olmak üzere farklı dillerde yerinde cevaplar verebilen ChatGPT, doğal dil işleme yöntemleriyle geliştirildi. Bu sayede istenilen dilde doğal bir sohbet etmeye olanak sağlıyor.
YENİ YAPAY ZEKA DESTEKLİ SOHBET ROBOTU
Geliştirilen bu sistem sorulan sorulara ilginç ve detaylı cevaplar vermesiyle dikkat çekti. İnsanmış gibi davranan bu sohbet robotu, verdiği cevaplarda derin öğrenme temelli dil modeli GPT-3.5 sayesinde bu kadar nokta atışı cevaplar verebiliyor.
Önümüzdeki yıl API olarak yazılım geliştiricilere satılması beklenen ChatGPT, dinamek yapısı sayesinde takip sorularını yanıtlayabilen, hataları kabul edebilen ve yanlış önermelere itaraz ederken aynı zamanda uygunsuz bir talep geldiğinde reddedebilen bir yapıyla öne çıkıyor.
Nasıl kullanılır?
Birinci adım: https://chat.openai.com/ adresine gidin,
İkinci adım: OpenAI hesabınız varsa giriş yapın, yoksa yeni bir hesap açın,
Üçüncü adım: Açıklama ve uyarı pencelerini okuduktan sonra chatbot'u kullanmaya başlayın,
Eğer ilk soruyu Türkçe yazarsanız o da size Türkçe karşılık verecek.
December 3, 2022
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