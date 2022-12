Google 2022 yılında en çok arananları açıkladı

08 Aralık 2022 Perşembe, 07:10

Platformlar yavaş yavaş "2022 yılının en"lerini paylaşmaya devam ediyor. Bunlardan biri de yakın zaman önce arama trendlerini paylaşan Google oldu.

Bu yıl en çok arananları listeleyen Google, küresel ve ülkeler bazında olmak üzere ayrı ayrı listeler yayınladı.

Google'ın yayınladığı 2022 yılının en trend aramaları küresel bazda şu şekilde:

Wordle

India vs England

Ukraine

Queen Elizabeth

Ind vs SA

World Cup

India vs West Indies

iPhone 14

Jeffrey Dahmer

Indian Premier League

Google'ın farklı kategori başlıklarındaki popüler aramaları şöyle listelendi:

Haberler

Ukraine

Queen Elizabeth passing

Election results

Powerball numbers

Monkeypox

Hurricane Ian

Johnny Depp verdict

Texas school shooting

Will Smith Oscars

Roe v Wade

Kişiler

Johnny Depp

Will Smith

Amber Heard

Vladimir Putin

Chris Rock

Novak Djokovic

Anna Sorokin (Delvey)

Andrew Tate

Rishi Sunak

Simon Leviev

Oyuncular

Johnny Depp

Will Smith

Amber Heard

Chris Rock

Jada Pinkett Smith

Joseph Quinn

Evan Peters

Andrew Garfield

Julia Fox

Ezra Miller

TV Dizileri

Euphoria

House of the Dragon

Moon Knight

The Watcher

Iventing Anna

Dahmer

The Boys

All of Us Are Dead

Sandman

Heartstopper

Türkiye özelinde bakıldığında ise aramaların listelenişi böyle görünüyor:

Aramalar

EBA giriş

Squid Game

AÖL

Mesut Özil

Elmalı Davası

MHRS randevu

Okulun ilk günü

Sadakatsiz

Sezai Karakoç

HES kodu alma

İsimler

Mesut Özil

Ebrar Karakurt

Mahmut Özer

Burak Elmas

İrfan Can Kahveci

Miralem Pjanic

Gedson Fernandes

Nihal Yalçın

Batuhan Karacakaya

Zehra Güneş

Diziler

Squid Game

Sadakatsiz

Aşk Mantık İntikam

Masumiyet

Yargı

Üç Kuruş

Masumlar Apartmanı

Sen Çal Kapımı

Son Yaz

Maraşlı