Google 2022 yılında en çok arananları açıkladı
Google 2022 yılının arama trendlerini paylaştı. Dünya ve Türkiye olarak farklı listelemeler yapan Google'a göre bu yıl arananlar geçen yıllara göre değişti.
Platformlar yavaş yavaş "2022 yılının en"lerini paylaşmaya devam ediyor. Bunlardan biri de yakın zaman önce arama trendlerini paylaşan Google oldu.
Bu yıl en çok arananları listeleyen Google, küresel ve ülkeler bazında olmak üzere ayrı ayrı listeler yayınladı.
Google'ın yayınladığı 2022 yılının en trend aramaları küresel bazda şu şekilde:
Wordle
India vs England
Ukraine
Queen Elizabeth
Ind vs SA
World Cup
India vs West Indies
iPhone 14
Jeffrey Dahmer
Indian Premier League
Google'ın farklı kategori başlıklarındaki popüler aramaları şöyle listelendi:
Haberler
Ukraine
Queen Elizabeth passing
Election results
Powerball numbers
Monkeypox
Hurricane Ian
Johnny Depp verdict
Texas school shooting
Will Smith Oscars
Roe v Wade
Kişiler
Johnny Depp
Will Smith
Amber Heard
Vladimir Putin
Chris Rock
Novak Djokovic
Anna Sorokin (Delvey)
Andrew Tate
Rishi Sunak
Simon Leviev
Oyuncular
Johnny Depp
Will Smith
Amber Heard
Chris Rock
Jada Pinkett Smith
Joseph Quinn
Evan Peters
Andrew Garfield
Julia Fox
Ezra Miller
TV Dizileri
Euphoria
House of the Dragon
Moon Knight
The Watcher
Iventing Anna
Dahmer
The Boys
All of Us Are Dead
Sandman
Heartstopper
Türkiye özelinde bakıldığında ise aramaların listelenişi böyle görünüyor:
Aramalar
EBA giriş
Squid Game
AÖL
Mesut Özil
Elmalı Davası
MHRS randevu
Okulun ilk günü
Sadakatsiz
Sezai Karakoç
HES kodu alma
İsimler
Mesut Özil
Ebrar Karakurt
Mahmut Özer
Burak Elmas
İrfan Can Kahveci
Miralem Pjanic
Gedson Fernandes
Nihal Yalçın
Batuhan Karacakaya
Zehra Güneş
Diziler
Squid Game
Sadakatsiz
Aşk Mantık İntikam
Masumiyet
Yargı
Üç Kuruş
Masumlar Apartmanı
Sen Çal Kapımı
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